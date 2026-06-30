Tuga u Dalmaciji: Poginuo je mladi nogometaš Ante Bogdan (20)

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NK Omiš

Nogometni klub Omiš podijelio je tragičnu vijest o pogibiji svog bivšeg igrača Ante Bogdana, koji je prošle nedjelje izgubio život u prometnoj nesreći kod Karlobaga.

Prema izvješću PU ličko-senjske, Bogdan je vozeći motocikl iz smjera Zadra kod uvale Veliki Pržunac (blizu Barić Drage) izgubio nadzor nad upravljačem, udario u rubni kamen i kameni usjek te na mjestu preminuo.

Tijekom mlađih uzrasta Bogdan je branio boje Dugopolja, Splita, Adriatica i Omladinca, u sezoni 2024./2025. igrao je za Omiš, dok je prošle sezone nastupao za drniški DOŠK.

Od njega su se dirljivim riječima oprostili iz njegova bivšeg kluba:

“S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku našeg bivšeg igrača Ante Bogdana. Ante je nosio naš dres u sezoni 2024./2025., a njegov prerani odlazak duboko nas je potresao. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, Ante. Pokoj ti vječni”, poručili su iz NK Omiša.