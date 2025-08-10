Tudor svladao Kovača na Signal Iduni, slijedi okršaj s još jednim hrvatskim trenerom

Podijeli :

Marco Canoniero via Guliver Images

Borussia Dortmund dočekala je Juventus u prijateljskoj utakmici u kojoj su gosti slavili 2:1.

Bio je to okršaj hrvatskih trenera, a Tudorovu je momčad do pobjede vodio dvostruki strijelac Andrea Cambiaso.

Kovačeva momčad i navijači utakmicu će pamtiti po oproštaju Matsa Hummelsa koji je odigrao početnih 17 minuta i onda uz ovacije s tribina i špalir igrača obiju momčadi po posljednji puta napustio je travnjak stadiona kluba za koji je odigrao 508 utakmica osvojivši sedam trofeja.

Iako je utakmica bila prijateljska, nije tako izgledala. Već u prvih 15 minuta pokazana su dva žuta kartona gostima zbog preoštrih startova. U 16. minuti gosti su poveli, a Cambiaso je zatim povećao vodstvo u 53. minuti. Borussia je napadala, a mrežu je za konačnih 2:1 zatresao Beier tek u 89. minuti.

Kovačevu momčad sljedeći ponedjeljak čeka utakmica prvog kola Kupa, gostovanje kod RW Essena, dok će Tudor sljedeće subote igrati protiv Atalante koju vodi Ivan Jurić.