Trener ženske momčadi Valencije i njegovo troje djece poginuli u Indoneziji

Valencia FC

U subotu je Valencia potvrdila strašne vijesti da su trener ženske B momčadi tog kluba Fernando Martín i njegovo troje djece poginuli u brodolomu u Indoneziji.

„Svi u klubu u ovom iznimno teškom trenutku želimo uputiti podršku i sućut obitelji i prijateljima te našim kolegama u ženskom klubu i akademiji za nogometašice“, poručili su iz Valencije.

Trojica djece koja su tragično stradala zajedno s Martínom imala su 12, 10 i 9 godina. Iza njih su ostale Martínova supruga Andrea i kći Mar, koje su spasioci uspjeli izvući nakon brodoloma. Spašena su i četiri člana posade te turistički vodič. Potragu otežavaju valovi visoki do metar i pol te snažne morske struje.

Španjolski mediji, pozivajući se na indonezijske vlasti, navode da spasioci tragaju za četvero stradalih – Martínom i njegovo troje djece. Pretpostavlja se da bi potraga mogla potrajati i nekoliko dana.

Do tragedije je došlo u Indoneziji, u blizini otoka Padar, istočno od Balija, kada je brod potonuo oko 20.30 sati nakon kvara motora, prema prvim izvješćima.

Potvrđeno je i da su supruga i kći trenera zbrinute u Labuan Baju, gdje je već stigao španjolski konzul.

Izrazi sućuti stižu od Nogometnog saveza Španjolske i svih klubova u toj zemlji.