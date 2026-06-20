Trebali su postati najveće zvijezde Dinama, a obojica su sada otišla na Maltu

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Ante Ćorić i Robert Murić svojedobno su bili označeni kao najveće Dinamove zvijezde u nastajanju, a sada će obojica igrati na Malti.

Nakon karijera u kojima nisu ispunili visoka očekivanja, prema kojima su obojica trebali stasanjem postati nositelji hrvatske reprezentacije, bivši igrači Dinama Ante Ćorić i Robert Murić u kratkom su vremenskom razmaku potpisali za malteške klubove.

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Ante Ćorić iz Dinama je 2018. otišao u Romu za šest milijuna eura, no na Olimpicu nikad nije dobio pravu priliku. Italija se još jednom pokazala kao loša sredina za razvoj mladih hrvatskih igrača, a rođeni Zagrepčanin u narednih je pet godina bio posuđivan u Almeriju, Venlo, Olimpiju i Zurich, da bi po isteku ugovora zaigrao za Rudeš.

Nakon toga, od rujna 2024. do siječnja 2025., bio je član Varaždina, a potom kao besplatan igrač otišao u Hamrun Spartanse. Činilo se da je njegovoj epizodi na Malti došao kraj kada mu je ugovor istekao s prvim danom siječnja, no Ćorić se odlučio na povratak te će u narednoj sezoni biti na provjerenoj malteškoj adresi.

Na ovaj turistima atraktivan otok uputio se i Robert Murić, nekada označen kao najtalentiraniji junior Dinama, koji je nakon sukoba sa Zdravkom Mamićem naprasno napustio klub i karijeru nastavio u Ajaxu.

Ondje nije došao do veće minutaže pa je sreću tražio u Pescari, potom u Bragi i turskom Konyasporu, igrajući između toga za Rijeku i Slaven Belupo. Od veljače 2025. do siječnja 2026. bio je u slovenskoj Muri pa nekoliko mjeseci proveo u albanskom Bylisu, a sada se Ćoriću priključuje na Malti gdje će igrati za Florianu.