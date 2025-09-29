Svetina: Žao mi je što se nismo sučelili argumentima, nikad ZNS neće biti protiv Dinama!

Podijeli :

Prvi čovjek ZNS-a novi mandat ne smatra kao nikakvu pobjedu.

“Sve odluke su bile jednoglasne, zaključak Skupštine je da smo uvijek bili otvoreni prema svim klubovima. Sve se to u ovih petnaest dana pretvorilo u nepotrebnu histeriju. Žao mi je što se nismo sučelili argumentima i razgovarali o svim problemima. ZNS nikada neće biti protiv Dinama, od kada sam ja na čelu bili smo protiv predstavnika Dinama kojeg je postavio Zdravko Mamić. To nam je bilo neprihvatljivo. U dva mandata nije bilo predstavnika Dinama, ali za to je bilo razloga. Nadam se da ćemo sada surađivati s Dinamom, vrata ZNS-a su apsolutno svima otvorena” – rekao je Svetina u prvoj izjavi nakon reizbora, te dodao:

“Ne vidim argument da je ZNS nešto krivo napravio u zadnjih sedam godina otkad sam na čelu Saveza. Možemo pričati o datumu Skupštine, ali ako imaš viziju i ideju, imao si više nego dovoljno vremena da se pojaviš i pokažeš svoj plan i program. Neću špekulirati što će se dalje dogoditi. Nije bilo ugodno zadnjih par dana, ali zaboravimo što je bilo, okrenimo se budućnosti, zajedno. Ako se pojavi kontrakandidat Dinamov ili bilo čiji, neka predstavi svoj program. Neću se baviti špekulacijama što će biti, ali nemojte podcjenjivati 70 posto klubova koji su došli i dali nam glas. Klubovi koji nisu došli, negdje smo se razišli, ali ajmo se sjesti i vidjeti što dalje”, rekao je Svetina i zaključio:

“Program? Mi smo napravili uravnotežen proračun sredstava koje dobijemo. Prvi smo savez koji je u Izvršni odbor stavio i futsal i žene. A imamo i suradnju s Gradom Zagrebom oko infrastrukture, imovine, koncesija…”.