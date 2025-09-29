Svetina izdržao sve prijetnje i bojkote i ostao predsjednik ZNS-a

Nogomet 29. ruj 202518:46 0 komentara
HNS

Dinamo, Rudeš i Kustošija su predvodili oporbu, no prvi čovjek najvećeg Županijskog saveza je sve preživio i otpočeo svoj treći mandat

Tomislav Svetina je novi/stari predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza. Tako je odlučeno na Izbornoj skupštini ZNS-a održanoj u zagrebačkom hotelu Westin.  Po zadnjim informacijama 42 od 61 kluba Svetinu, što znači da su Dinamo i društvo pred porazom. Svetina je uspio preživjeti preživjeti najveću krizu s kojom se suočio od 2018. godine kada je prvi put izabran za čelnog čovjeka ZNS-a. Dinamo nije poslao svog predstavnika kako je najavio, no neće prvi čovjek mirno spavati jer već su najavljene nove akcije i sljedeći koraci koje kani učiniti dio koji nije zadovoljan njegovim vođenjem Saveza.

Uskoro opširnije

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet