Svetina izdržao sve prijetnje i bojkote i ostao predsjednik ZNS-a

Dinamo, Rudeš i Kustošija su predvodili oporbu, no prvi čovjek najvećeg Županijskog saveza je sve preživio i otpočeo svoj treći mandat

Tomislav Svetina je novi/stari predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza. Tako je odlučeno na Izbornoj skupštini ZNS-a održanoj u zagrebačkom hotelu Westin. Po zadnjim informacijama 42 od 61 kluba Svetinu, što znači da su Dinamo i društvo pred porazom. Svetina je uspio preživjeti preživjeti najveću krizu s kojom se suočio od 2018. godine kada je prvi put izabran za čelnog čovjeka ZNS-a. Dinamo nije poslao svog predstavnika kako je najavio, no neće prvi čovjek mirno spavati jer već su najavljene nove akcije i sljedeći koraci koje kani učiniti dio koji nije zadovoljan njegovim vođenjem Saveza.

