Sve zbog dva milijuna eura: Rat PSG-a i Mbappea još traje

Podijeli :

Diogo Sautchuk via Guliver

Sukob između Kyliana Mbappéa i Paris Saint-Germaina i dalje traje. Klub iz Pariza propustio je posljednji rok za isplatu preostalih dugovanja prema svom bivšem igraču, a Mbappéov pravni tim spreman je pozvati ovršitelje i pokrenuti postupak pljenidbe imovine kluba.

Dugo je trajala pravna bitka između Mbappéa i pariškog kluba. Na kraju je sudskom odlukom PSG bio obvezan isplatiti svom nekadašnjem igraču više od 60 milijuna eura na ime zaostalih plaća, bonusa i kamata, no Parižani i dalje duguju oko dva milijuna eura. Taj iznos mogao bi im na vrata dovesti ovršitelje.

Paris Saint-Germain je najprije uplatio 55 milijuna eura, zatim je – nakon prijetnji odvjetnika i prve intervencije ovršitelja – uplatio još četiri milijuna. Preostali dug sada iznosi oko dva milijuna eura, a Mbappé je spreman poduzeti i krajnje mjere.

Klub tvrdi da je sva dugovanja podmirio. Podsjetimo, ranije su tvrdili da uopće nemaju dug prema Mbappéu. Iz PSG-a sada poručuju da je razlika od oko dva milijuna eura nastala jer se radi o „iznosu doprinosa za socijalno osiguranje zaposlenika“.

Osim što odugovlači s isplatom punog iznosa određenog presudom, PSG pokušava izbjeći i dio presude prema kojem klub mora na svojoj službenoj stranici objaviti i mjesec dana držati cjelovitu sudsku odluku donesenu u ovom sporu. Mbappé, unatoč pokušajima kluba, ne želi odustati ni od tog dijela presude ni od preostalog novca.

Sud je utvrdio da je bruto referentna plaća Kyliana Mbappéa u Paris Saint-Germainu iznosila nevjerojatnih 11,8 milijuna eura mjesečno. Prema presudi, igraču pripada 36,6 milijuna eura na ime „treće rate bonusa za potpis ugovora“, uz dodatnih 3,6 milijuna eura naknade za godišnji odmor.

Sud je Mbappéu dodijelio 17,2 milijuna eura na ime zaostalih plaća za travanj, svibanj i lipanj 2024. godine, uz dodatnih 1,7 milijuna eura za plaćeni godišnji odmor u tom razdoblju. Također, klubu je naloženo plaćanje 1,5 milijuna eura za „etički bonus“ za ta tri mjeseca te 150.000 eura naknade za godišnji odmor.

Uz sve navedeno, Paris Saint-Germain mora platiti i 5.000 eura na ime troškova Mbappéova pravnog tima.