Štimac se ispričao Mariju Pašaliću: ‘Da ne bi netko pomislio da je on radio što nečasno…’

AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver Image

Igor Štimac u jednoj se emisiji ispričao hrvatskom reprezentativcu Mariju Pašaliću.

Štimac se ispričao Pašaliću u emisiji Istinom do gola kod voditelja Zdravka Reića. Pašaliću se ispričao jer ga je naveo kao primjer prilikom suđenja Zdravku Mamiću.

“Je li igrač mogao prodati svoje pravo transfernog obeštećenja nekoj trećoj osobi?”

Štimac je odgovorio potvrdno i uzeo Pašalića kao primjer.

Rekao je da je 50-ak posto transfera trebalo pripasti Pašaliću i njegovu agentu, a da su oni to pravo prodali dalje jednoj agenciji koja ih je isplatila 800 tisuća ili milijun eura. Tijekom gostovanja u emisiji rekao je da je pogriješio i ispričao se igraču Atalante i hrvatske reprezentacije.

“Dužan sam se ispričati našem dragom Mariju Pašaliću jer sam ga nenamjerno uvukao u jedan krivi kontekst. Da ne bi netko pomislio da je on radio što nečasno u tom dijelu. Na jedno od mnogih pitanja suda, gdje su mi tražili da obrazložim način poslovanja i kako je sve to išlo, spomenuo sam da je on prodao ili predao dio transfernog obeštećenja koji mu je pripadao prilikom prelaska iz Hajduka u Chelsea, što nije točno”, rekao je Štimac i dodao:

“Iz tog razloga mu se ispričavam. To je napravio Hajduk, a ne on. Hajduk je prodao prava na transfer. To je bila praksa, mislim, po zakonu koji je tad bio na snazi u Hrvatskoj sve negdje do 2009. godine se to moglo raditi. Klub ili igrač su mogli prodati prava na dio svog transfernog obeštećenja ako im je trebao novac ranije. Tako da – Mario, isprika. Ja nemam problem s tim da se ispričam ako pogriješim.”