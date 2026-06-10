Štimac ima novi posao: Pridružit će se Oliveru Kahnu

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AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Tek što je završio svoju epizodu u mostarskom Zrinjskom, bivši hrvatski izbornik Igor Štimac pronašao je novi, atraktivan angažman za nadolazeće ljeto.

Štimac je uključen u elitni komentatorski tim televizijske postaje Zee, koja je službeni nositelj prava prijenosa Svjetskog prvenstva 2026. godine za područje Indije.

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Indijska medijska kuća najavila je kako će, uz Štimca, u studiju sjediti proslavljeni njemački vratar Oliver Kahn, legende indijskog nogometa Bhaichung Bhutia i Gurpreet Singh Sandhu, te poznata engleska sportska novinarka Seema Jaswal.

“Uoči početka najvećeg nogometnog događaja, Zee Entertainment je okupio zvjezdanu ekipu nogometnih stručnjaka kako bi unaprijedio svoje praćenje prvenstva. Gledatelji će moći uživati u kombinaciji osvajača svjetskih naslova, legendi indijskog nogometa i poznatih voditelja, što će iskustvo praćenja turnira učiniti bogatijim i zabavnijim“, stoji u službenom priopćenju televizije.

Prihvaćanje ove ponude potvrdio je i sam Štimac:

“Prihvatio sam još prošlog tjedna dobru ponudu da komentiram Svjetsko prvenstvo za njihovu veliku TV kuću, sada idemo to odraditi, o ostalim ponudama nekom drugom prigodom”, izjavio je za portal Hercegovka.

Za Štimca je ovo povratak na tržište na kojem je ostavio dubok trag. On je indijsku reprezentaciju preuzeo 2019. godine te ju je vodio u ukupno 53 utakmice, upisavši 19 pobjeda, 14 remija i 20 poraza. S Indijom je dva puta osvajao Prvenstvo južne Azije (2021. i 2023. godine).

Suradnja s Indijskim nogometnim savezom završila je sredinom 2024. godine, kada je dobio otkaz nakon što se reprezentacija nije uspjela plasirati na ovogodišnji Mundijal. Ipak, tamošnja javnost ga izuzetno cijeni, što potvrđuje i ovaj brzi poziv u televizijski studio za praćenje najveće svjetske smotre.