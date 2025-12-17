Španjolskom izborniku Yamal nije najbolji, evo koga je stavio na prvo mjesto

Podijeli :

Passion2Press MarkusxFischerx via Guliver

Francuski reprezentativac i napadač europskog prvaka Paris Saint-Germaina, 28-godišnji Ousmane Dembele, dobitnik je ovogodišnje nagrade za najboljeg nogometaša u izboru Međunarodne nogometne federacije (Fifa).

Ousmane Dembele je bio jedan od ključnih igrača u sjajnoj sezoni pariške momčadi, koja je uz sve pobrojane trofeje došla i do finala novoformiranog Svjetskog klupskog prvenstva, u kojem im je Chelsea oteo taj naslov. Osim toga, dinamični napadač je s francuskom reprezentacijom osvojio treće mjesto u Ligi nacija.

Dembele je u prošloj sezoni bio proglašen najboljim igračem Lige prvaka i francuskog prvenstva.

Posebnu pozornost izazvalo je glasanje izbornika Španjolske Luisa de la Fuentea. Iako je najviše bodova dao igraču iz vlastite reprezentacije, na prvo mjesto iznenađujuće nije stavio Laminea Yamala. De la Fuente je za najboljeg nogometaša svijeta odabrao Pedrija, dok je Yamala smjestio na drugo mjesto.

Kapetan španjolske reprezentacije Unai Simon imao je drukčiji poredak. On je prvo mjesto dodijelio Lamineu Yamalu, dok je Pedrija svrstao na drugo.