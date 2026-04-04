Šok u Engleskoj, drugoligaš izbacio Arsenal iz FA kupa

Igrači drugoligaša Southamptona senzacionalno su na svom terenu svladali vodeći sastav Premier lige Arsenal sa 2-1 u četvrtfinalu engleskog nogometnog FA Kupa te se pridružili Manchester Cityju i Chelseaju u polufinalu.
U prvom poluvremenu je Stewart (36) doveo domaće u prednost, Gyokeres (68) je sredinom nastavka poravnao na 1-1, ali je Charles (85) pred kraj dvoboja zabio za veliko slavlje domaćih navijača.
Ranije u subotu je Manchester City s uvjerljivih 4-0 nadigrao Liverpool, dok je Chelsea bio još uvjerljiviji protiv trećeligaša Port Valea svladavši ga sa 7-0.
West Ham United i Leeds United svoj će četvrtfinalni susret odigrati u nedjelju.
