Službeno: Legendarni Vatreni je slobodan igrač

Bivši reprezentativac Hrvatske Dejan Lovren završio je svoju priču u grčkom PAOK-u.
Potvrda da je Lovren od danas slobodan igrač stigla je putem službenih kanala solunskih crno-bijelih.
Nekadašnji reprezentativac Hrvatske i osvajač dviju mundijalskih medalja početkom srpnja puni 36 godina, a tijekom dviju sezone provedenih u Grčkoj odigrao je ukupno 27 utakmica za PAOK.
Vrlo je vjerojatno da bi upisao i znatno veći broj nastupa da ga u tome nisu spriječile česte ozljede.
Lovren je u svojoj bogatoj karijeri nosio dresove zagrebačkog Dinama, Intera Zaprešića, Lyona, Southamptona, Liverpoola i Zenita, a u ovom trenutku još uvijek nije poznato koja će mu biti sljedeća nogometna destinacija.
Μετά από δύο σεζόν οι δρόμοι μας με τον Ντέγιαν Λοβρεν θα χωρίσουν…
Ευχαριστούμε τον Ντέγιαν για την προσφορά του, τον επαγγελματισμό του, την αφοσίωση του…
Θα είναι πάντα ένας φίλος…
Καλή συνέχεια Ντέγιαν!#Lovren #PAOK pic.twitter.com/YwP9IeEIuQ
— PAOK FC (@PAOK_FC) June 24, 2026
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