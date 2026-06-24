Službeno: Legendarni Vatreni je slobodan igrač

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(AP Photo/Francisco Seco) via Guliver Image

Bivši reprezentativac Hrvatske Dejan Lovren završio je svoju priču u grčkom PAOK-u.

Potvrda da je Lovren od danas slobodan igrač stigla je putem službenih kanala solunskih crno-bijelih.

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Nekadašnji reprezentativac Hrvatske i osvajač dviju mundijalskih medalja početkom srpnja puni 36 godina, a tijekom dviju sezone provedenih u Grčkoj odigrao je ukupno 27 utakmica za PAOK.

Vrlo je vjerojatno da bi upisao i znatno veći broj nastupa da ga u tome nisu spriječile česte ozljede.

Lovren je u svojoj bogatoj karijeri nosio dresove zagrebačkog Dinama, Intera Zaprešića, Lyona, Southamptona, Liverpoola i Zenita, a u ovom trenutku još uvijek nije poznato koja će mu biti sljedeća nogometna destinacija.