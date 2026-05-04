Skandal u Brazilu – Neymar ošamario Robinhova sina pa se ispričao?

Na treningu Santosa, namijenjenom igračima koji nisu nastupili u susretu protiv Palmeirasa u prošlom kolu brazilskog prvenstva, došlo je do incidenta između Neymara i Robinhe Júniora, sina bivšeg brazilskog reprezentativca i nekadašnjeg Neymarova suigrača.

Prema navodima brazilskog medija Globoesporte, sukob je izbio nakon što je 18-godišnji igrač uspješno predriblao Neymara, što je iskusni napadač shvatio kao manjak poštovanja. Uslijedila je oštra reakcija, a situacija je brzo eskalirala u naguravanje i opći kaos na terenu.

“Barem jedna osoba potvrdila je da je vidjela kako je desetka Santosa ošamarila mladog igrača.”

Isti izvor navodi da je atmosfera u trening kampu “Rei Pelé” nakon incidenta bila izrazito napeta te da su predstavnici Robinhova sina zatražili službeno očitovanje kluba.

“Neymar je kasnije razgovarao s mladićem i ispričao se za svoje impulsivno ponašanje”, piše Globoesporte, uz napomenu da su njih dvojica inače u dobrim odnosima, s obzirom na dugogodišnje prijateljstvo Neymara s obitelji Robinho.

Za Neymara, kojem je nastup na Svjetskom prvenstvu već pod upitnikom, ovaj događaj predstavlja dodatni problem u zahtjevnoj sezoni. Unatoč svemu, trener Santosa Cuca potvrdio je da će Neymar putovati u Paragvaj na utakmicu Copa Sudamericane protiv Recolete.