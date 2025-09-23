Rugali su mu se zbog nogometnih vještina, a sada je najbolji na svijetu

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Ousmane Dembele novi je osvajač Zlatne lopte a, iako je danas najbolji nogometaš a svijetu, ne tako davno navijači su mu se smijali zbog nedostatka nogometnih vještina.

Naime, kada je 2017. godine iz Borussije Dortmund potpisao za Barcelonu kao izuzetno talentirani nogometaš, mnogi su ostali šokirani onim što su vidjeli na predstavljanju.

POVEZANO Ousmane Dembele je osvajač Zlatne lopte! Dembele emotivan: ‘Nije lako, ali PSG je jedna nevjerojatna obitelj’

Naime, Dembele je tokom svog predstavljanja na terenu, kako to obično biva, pokušao žonglirati loptom za kamere i fotoreportere, no to mu je teško polazilo za rukom.

Mnogi su se u tom trenutku zapitali koga je to Barcelona zapravo dovela, i to za 150 miliona eura, i od starta je njegova avantura u Blaugrani počela težim putem.

Dembele je u Barceloni, priča se, imao mnogo problema, naročito sa noćnim životom i motivacijom da igra na najvišem mogućem nivou, no sve se to promijenilo prelaskom u PSG 2023. godine.

Francuz je očito u sebi pronašao ozbiljnost koja je potrebna kako bi se postigli najviši ciljevi i najbolji rezultati, te je nakon sjajne sezone zasluženo proglašen najboljim nogometašem svijeta.