Ronaldova popularnost samo raste: ‘Svijet je sretan što je Madeira dala takvog igrača’

Cristiano Ronaldo, pet puta proglašen najboljim nogometašem svijeta, na rodnom otoku Madeiri ima muzej koji je tijekom dvanaest godina posjetilo više od 1 milijun ljudi.

Muzej sa 200 rekvizita, među kojima su njegovi originalni individualni pehari, nalazi se u luci grada Funchala .

Portugalski napadač otvorio ga je 2013. godine kada je igrao za španjolskog diva Real Madrid dok mu je suigrač bio Luka Modrić. No njegova popularnost ne pada niti sada kada 40-godišnji nogometaš nastupa za Al Nassr u Saudijskoj Arabiji.

Čim je divovski kruzer s turistima uplovio u luku, 30-godišnji indijski radnik Roshan Kotwal istrčao je sa trojicom kolega.

“Nismo htjeli propustiti priliku da vidimo muzej i rodno mjesto našeg omiljenog igrača”, rekao je Kotwal za Hinu nakon duge plovidbe Atlantskim oceanom.

Kupio je ulaznicu za 5 eura, pa rekao da zbog Ronalda gleda utakmice Al Nassra putem interneta. Prošli tjedan je Al Nassr gostovao u Indiji i pobijedio lokalnu Gou sa 2:1 u utakmici azijskog natjecanja.

“Pročitao sam njegovu biografiju. Impresivno je kako je jedan siromašni dječak postigao sve ovo”, kaže Kotwal dok promatra Ronaldove trofeje. “On je uzor tisućama siromašnih dječaka u mojoj zemlji”, dodaje Indijac.

U jednoj od vitrina nalazi se prvi Portugalčev trofej. Imao je 8 godina kada je 1993. igrajući za lokalni klub Andorinhu dobio priznanje za najmlađeg igrača turnira u Funchalu. Nakon toga je prešao u Nacional pa lisabonski Sporting, a globalnu slavu stekao je nastupajući za Manchester United, Real Madrid i Juventus. Zlatnu loptu za najboljeg nogometaša svijeta primio je 2008., 2013., 2014., 2016. i 2017. godine.

POVEZANO VIDEO / Ronaldo zabio 949. gol karijere, Felix nastavlja s nestvarnom formom

“Sviđa mi se kako Ronaldo proslavlja golove”, kaže 8-godišnji dječak Alfred iz Danske. Sa 11-godišnjim bratom Oscarom fotografira se uz kip nogometaša, a zatim glasno viču “Siiiiiuuu”, oponašajući svog idola.

Njihova majka objašnjava da dječaci jako vole nogomet.

“Kada smo odlučili provesti praznike na Madeiri, rekli smo im da je Ronaldo rođen ovdje”, kaže dok suprug fotografira uzbuđene dječake. Alfred međutim nosi dres norveške reprezentacije i frizuru napadača Erlinga Haalanda, vjerojatno najpopularnijeg napadača današnjice, jer je bio premali dok je Ronaldo bio na vrhuncu.

Zaposlenik muzeja Línton Ferreira napominje da tijekom ljetne sezone i po nekoliko stotina turista uđe svaki dan vidjeti replike kolektivnih pehara u čijim je osvajanjima Ronaldo sudjelovao, a također i one originalne individualne.

“Najviše vole vidjeti trofeje Zlatne lopte, te se fotografirati uz Ronaldov kip”, objašnjava Ferrreira.

“Muzej je razgledalo više od 1 milijun turista od otvaranja 2013.”, kaže.

Muzejem upravlja Ronaldov brat Hugo Aveiro. Cristiano Ronaldo, koji je postao prvi međunarodni igrač s 900 zabijenih golova, rijetko dolazi na rodni otok. No ondje planira gradnju velikog hotelskog kompleksa premda već ima manji hotel s druge strane muzeja.

Otok Madeira, udaljen 968 kilometara od Lisabona, koristi se Ronaldom za promoviranje u inozemstvu. Lokalni aerodrom nazvan je Funchal Cristiano Ronaldo Aiport. U trgovinama se prodaju Ronaldovi dresovi, a njegov sadašnji iz Al-Nassra u muzeju košta 300 eura.

Filipa Silva, 23-godišnja zaposlenica turističkog ureda u Funchalu, bila je prošli mjesec na odmoru u Hrvatskoj.

“Kada sam rekla da sam s Madeire, odmah su odgovorili s ‘Ronaldo’, napominje.

Novinar Agostinho Silva radio je 27 godina za dnevne novine Diario de Noticias, a posljednjih 8 za lokalne Jornal da Madeira. Tijekom tog razdoblja dva puta je intervjuirao Ronalda, jednom na Madeiri, a jednom u Manchesteru.

“Otok čija je glavna gospodarska grana turizam cijeni Ronaldov doprinos u vlastitoj promociji”, kaže Agostinho rođen ondje. “Mi smo stoga sretni što je Ronaldo s Madeire, ali i svijet je sretan što mu je Madeira dala takvog igrača”.