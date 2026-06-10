Romantičan povratak: Klupska legenda vratila se nakon ispadanja u drugu ligu

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AP Photo/Rui Vieira via Guliver

Raul Jimenez, 35-godišnji meksički nogometni reprezentativac, napustio je engleskog premierligaša Fulham te se odlučio za povratak u Wolverhampton.

Kako bi izborili povratak kroz pakleni raspored 46 kola Championshipa, već su krenuli po prva pojačanja. I pokazali da misle ozbiljno. Prvo je u klub došao bivši engleski reprezentativac Kieran Trippier kako bi pojačao konkurenciju na desnom boku, a sada je obznanjeno da će protivničke šesnaesterce u zlatnom dresu ponovno terorizirati Raul Jimenez.

Iako mu je već 35 godina, čelnici Wolverhamptona uvjereni su u njegov znatan doprinos u narednoj sezoni, uz nadu kako će uspjeti zadržati sjajnog Mateusa Manea. Mladom 18-godišnjaku iskusni napadač bio bi idealan mentor, no s obzirom na ogroman interes za njegovu akviziciju od strane premierligaša, ostanak će do posljednjeg dana prijelaznog roka biti upitan.