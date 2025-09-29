Prvi put u službenoj utakmici iskorišten zeleni karton, evo što on predstavlja

Premijerno je korišten u susretu Maroka i Španjolske kada je izbornik Maroka Mohamed Ouahbi zatražio provjeru dosuđenog penala. Nakon pregleda snimke odluka je poništena, a Španjolac kažnjen za simuliranje. Maroko je slavio 2:0.

Löw kritizira novu ideju FIFA-e: ‘To je potpuno pretjerano i besmisleno’

Izbornici i kapetani mogu jednom u svakom poluvremenu zatražiti od glavnog suca da provjeri spornu situaciju putem VAR-a, i to samo u ključnim slučajevima: moguće dosuđivanje penala, crveni karton, regularnost postignutog gola ili pogrešan identitet igrača.

Pravilo je zasad u testnoj fazi i vrijedi samo na ovom turniru, a FIFA će tek nakon završetka natjecanja odlučiti hoće li ga uvesti i u druga natjecanja.