Promjene u HNS-u: Povukao se glavni akter afere ‘pošteno suđenje’, evo tko ga mijenja

Nastavljaju se promjene u HNS-u.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza imenovao je dugogodišnjeg djelatnika HNS-a, Josipa Tomaška, novim zamjenikom glavnog tajnika i voditeljem natjecanja HNS-a, a na toj funkciji naslijedit će Nevena Šprajcera.

Na osobni zahtjev, Neven Šprajcer razriješen je dužnosti zamjenika glavnog tajnika i voditelja natjecanja HNS-a, a Izvršni odbor povjerenje je dao Josipu Tomašku, dosadašnjem voditelju odjela međunarodnih poslova, a tijekom karijere u HNS-u koja je započela 2013. godine bio je i tajnik mlađih reprezentativnih uzrasta.

Tomaško je doktorirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a 2021. godine završio je prestižnu Uefinu edukaciju “Diploma in Football Leadership and Management” kao jedan od najboljih polaznika. Redoviti je delegat Uefe te član Uefine Komisije za natjecanja nacionalnih reprezentacija i član radne skupine za budućnost U-21 reprezentacija.

“Zahvaljujem Nevenu na predanom radu, uz razumijevanje prema razlozima zbog kojih prepušta ovu poziciju. Josip je odličan odabir, radi se o mladom, obrazovanom i sposobnom nogometnom djelatniku koji odlično poznaje cijeli sustav HNS-a te se dokazao i kao vrlo uspješan voditelj međunarodnog odjela”, izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Podsjetimo, Šprajcer je uz Željka Širića je 2017. bio glavni akter afere “pošteno suđenje”. Prije osam godina je pravomoćno osuđen zbog davanja mita sudačkim šefovima na uvjetnu kaznu od deset mjeseci zatvora, s rokom kušnje od četiri godine, a četiri godine nije smio raditi u nogometu.

Nakon suđenja Šprajcer je ostao predsjednik karlovačkog ŽNS-a, u isto vrijeme radio je u Istri 1961, ali je onda podnio ostavku na mjesto predsjednika Županijskog saveza koji je izglasao povjerenje Davoru Šukeru.

Onda je podignuta nova optužnica protiv Šprajcera, sada za financijske malverzacije u NK Karlovac. Njega i ostale osumnjičene Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu teretilo je da su tijekom 2009. i 2010. godine za NK Karlovac na ime neobračunatih i neuplaćenih poreza i doprinosa oštetili državni proračun za 1.3 milijuna kuna.

U lipnju ove godine Općinski sud u Karlovcu objavio je nepravomoćnu osuđujuću presudu u postupku protiv Nevena Šprajcera, koji je nedavno reizabran za predsjednika NS Karlovačke županije.