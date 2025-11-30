Prije deset mjeseci je potjeran iz Osijeka, sada je ispisao povijest s brazilskim klubom

Podijeli :

xCaiorxRochax via Guliver

Flamengo je stigao do četvrtog Copa Libertadores naslova, nakon što su u finalu slavili protiv Palmeirasa 1:0.

Brazilsko se finale igralo u subotu na stadionu Estadio Monumental u Limi pred 50 tisuća gledatelja, a Flamengo je prvi brazilski klub kojemu je pošlo za rukom osvojiti četiri naslova.

Njihov je sportski direktor Jose Boto dobro poznat i hrvatskoj javnosti. U klub je stigao u veljači 2025. godine nakon što je napustio Osijek gdje je stigao 11 mjeseci ranije. Više je puta ulazio u sukob s Upravom, zbog toga što, kako su kasnije insajderi javljali, nije imao financijske mogućnosti ispuniti sportske ciljeve kluba. Neposredno prije odlaska, zatražio je razrješenje članice Uprave Valentine Koprivnjak i voditelja akademije Miroslava Žitnjaka. Prema pisanju nogometnog insajdera Lorenza Leporea, Boto je smatrao da su upravo njih dvoje odgovorni za to što klub ne napreduje. Prije toga Portugalac se već pobunio jer Uprava nije željela Tiagu Dantasu ponuditi dvogodišnji ugovor, već samo jednogodišnju opciju.

Krajem svibnja prošle godine u Osijeku mu je preko noći propucan auto, nakon čega je rekao da mu ne pada napamet napustiti grad i klub te dobio podršku navijača. Prije dolaska u Osijek, Boto je osam godina bio na čelu skautske službe Benfice, nakon čega je istu funkciju preuzeo u Šahtaru iz Donjecka. Potom je radio u grčkom PAOK-u, gdje je ostao od 2021. do 2023. godine.