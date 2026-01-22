Preminuo jedan od najvećih igrača Kutije šibica, Stjepan Pavlic

Podijeli :

Pixabay

Stigle tužne vijesti.

Jedan od najboljih malonogometaša Hrvatske i legenda najvećeg hrvatskog malonogometnog turnira Kutije šibica, Stjepan Pavlic preminuo je u 59. godini života, piše to SN.

Prvi turnir zaigrao je već sa 15 godina, da bi kasnije s društvom iz Sesveta napravio prvi veći uspjeh na Kutiji Šibica 1990. kada su osvojili drugo mjesto.

Turnir je 1991. i 1992. osvojio kao igrač Vero T.IN.US.-a, 1993. s Unimag Puntijarkom, a 1994. je pehar dignuo kao član momčadi Disco NBA Vrbovec. Svoju posljednju, petu Kutiju šibica osvojio je s Riva Grupom Fotex 2002. godine.