Preminuo je Vasil Ringov (71), bivši napadač Dinama i ikona Vardara

Rođen 17. travnja 1955. u Strumici, Ringov je deset sezona briljirao za Vardar, gdje je postigao 93 prvenstvena gola i drugi je najbolji strijelac u povijesti kluba, odmah iza Darka Pančeva.

Veznjak Dinama raskida posudbu u Austriji, već se zna njegov novi klub? U Maksimir stigla ponuda za Mudražiju: ‘Ima interesa, ali on želi biti ‘taj’ u Dinamu!’

U Dinamo je stigao 1983. godine, no u Zagrebu nije ostavio veći trag – odigrao je 12 ligaških utakmica i zabio tri gola. Čuveni “Brko” s brojem 11 bio je igrač staroga kova: atraktivan s loptom, pasivan bez nje.

Iz Dinama su potvrdili da su bili u kontaktu s njim tijekom bolesti, posebice bivši suigrač Velimir Zajec. Ringov je posljednjih godina imao ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući umjetno koljeno i kuk.