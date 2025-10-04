Preminuo je Milan Mandarić: Rođen je u Gospiću, a bio je vlasnik europskih nogometnih velikana

Podijeli :

xPhilippexCrochetx

Srpski biznismen i veliki zaljubljenik u nogomet, Milan Mandarić, preminuo je danas u 88. godini u Beogradu.

Tužnu vijest objavio je slovenski portal Ekipa Svet 24, pozivajući se na dugogodišnju Mandarićevu suradnicu Sanju Karlicu Tratnik.

Prema dostupnim informacijama, Mandarić je preminuo u Beogradu, gdje je posljednjih mjesec dana bio priključen na aparate za održavanje života.

Ne tako davno, bio je gost podcasta na srpskom Sport Klubu.

Američki biznismen srpskog podrijetla, koji je bogatstvo stekao u industriji računalne opreme, ostavio je snažan trag u svijetu nogometa – najprije u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim i u Europi, gdje je bio povezan s klubovima poput Charleroija, Nice, Portsmoutha i Leicester Cityja.

Na prostoru bivše Jugoslavije najviše je djelovao u Sloveniji, gdje je vodio klubove Koper, Olimpiju i ŽNK Olimpiju. Njegovo posljednje angažiranje prije povlačenja bilo je u novosadskoj Vojvodini, gdje je obnašao funkciju potpredsjednika i člana uprave.

U ljeto 2015. preuzeo je ljubljansku Olimpiju i već u prvoj sezoni (2015./16.) klubu donio naslov državnog prvaka – prvi nakon 21 godine čekanja. Sa zeleno-bijelima je slavio još jedan naslov u sezoni 2017./18., a uz to je osvojio i dva Kupa Slovenije.

Usred sezone 2021./22. pronašao je nasljednika i povukao se iz kluba. Olimpiju je prodao njemačkom biznismenu Adamu Deliusu, koji i danas vodi klub sa Stožica.