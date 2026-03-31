Preminuo čuveni Bugarin, heroj Svjetskog prvenstva 1994. godine

Podijeli :

AP Photo/Valentina Petrova via Guliver

Tužne vijesti dolaze iz Bugarske. Borislav Mihajlov, legendarni golman i dugogodišnji predsjednik Bugarskog nogometnog saveza, preminuo je u 63. godini.

Mihajlov je bio u induciranoj komi od kraja prošle godine nakon što je doživio moždani udar. Unatoč naporima liječnika i podršci obitelji, nije se uspio oporaviti.

Ostat će upamćen kao jedna od ključnih figura u najvećem uspjehu bugarskog nogometa – osvojenoj brončanoj medalji na Svjetskom prvenstvu 1994. u Sjedinjenim Državama.

Posebno nezaboravan bio je njegov nastup u četvrtfinalu protiv Meksika, kada je obranio dva penala i odveo Bugarsku među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Za reprezentaciju je odigrao 102 utakmice, a nastupio je i na Svjetskom prvenstvu 1986. u Meksiku.

U klupskoj karijeri najveći trag ostavio je u Levskom, s kojim je osvojio tri naslova prvaka i tri kupa, a proglašen je i za nogometaša godine 1986. Branio je i u Portugalu (Belenenses), Francuskoj (Mulhouse), Engleskoj (Reading) i Švicarskoj (Zürich), gdje je i završio karijeru.

Nakon igračke karijere, ostao je vezan uz nogomet. Od 2005. godine bio je predsjednik Bugarskog nogometnog saveza, a tu je funkciju, uz kratke pauze, obnašao do 2023. godine.