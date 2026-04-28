Preminuo bivši igrač Hajduka Siniša Fulgosi

Nakon duge i teške bolesti preminuo je bivši nogometaš Hajduka Siniša Fulgosi.

Fulgosi je rođen 17. studenoga 1944. u Splitu. Karijeru je započeo u omladinskoj školi Hajduka, a svoj službeni debi za prvu momčad kluba zabilježio je 02.09.1962. u prvenstvenoj utakmici protiv Vojvodine u Splitu koju je Hajduk pobijedio s 2:1.

Za Hajduk je igrao do 1965. godine odigravši u bijelom dresu 144 utakmice u kojima je postigao 24 zgoditka.

“U seniorskom Hajduku Fulgosi se profilirao kao ofenzivni igrač, sposoban igrati u vrhu napada, ali i nešto povučenije, gdje je mogao koristiti osjećaj za prostor i igru bez lopte. Nije bio klasični golgeter, no njegova vrijednost očitovala se u sudjelovanju u izgradnji napada, otvaranju prostora suigračima i discipliniranom izvršavanju taktičkih zadataka koje su tadašnji treneri tražili.

Iako nije ostvario status zvijezde kakav su imali neki njegovi suigrači, Fulgosi je ostao zapamćen kao pouzdan i korektan igrač, tip profesionalca kakav je svakoj momčadi potreban. Njegov doprinos mjeri se brojem odigranih utakmica, ali i činjenicom da je u klubu proveo godine u kojima se gradila budućnost Hajduka”, navodi se između ostalog na službenim stranicama Hajduka.