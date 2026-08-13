Preminuo Adolf Prokop, legendarni njemački sudac koji je sudio tri velika finala

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U 87. godini u Erfurtu je preminuo Adolf Prokop, jedan od najpoznatijih i najuglednijih nogometnih sudaca iz doba Hladnoga rata.

Tužnu vijest potvrdio je Tiringijski nogometni savez, oprostivši se od čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u istočnonjemačkom i europskom nogometu.

Prokop je tijekom bogate sudačke karijere, koja je trajala do 1988. godine, odsudio 283 utakmice u nekadašnjoj Oberligi, 27 reprezentativnih dvoboja te čak 60 susreta u europskim klupskim natjecanjima.

Bio je sudionik dva Svjetska prvenstva (1978. i 1982.) i dva Europska prvenstva (1980. i 1984.), a vodio je i tri velika europska finala — Europski superkup 1979., finale Kupa UEFA 1981. te finale Kupa pobjednika kupova 1984. godine.