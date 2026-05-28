Poznato gdje i kada će biti dodjela Zlatne lopte

(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Ovogodišnja dodjela Ballon d’Ora, nagrade za najboljeg nogometaša i nogometašicu svijeta, prvi će se put nakon dugog niza godina održati izvan Pariza. Organizatori France Football i UEFA potvrdili su kako će svečanost 26. listopada biti premještena u London, povodom 70 godina od prve dodjele prestižnog priznanja koje je davne 1956. osvojio legendarni Englez Stanley Matthews.

London će tako ugostiti jednu od najvećih nogometnih večeri godine, a dodatnu simboliku daje činjenica da je upravo tamo domaći teren Arsenala i rodni grad Harryja Kanea. Arsenal je ove sezone osvojio svoj prvi naslov prvaka Engleske nakon više od dva desetljeća, a sada ga očekuje i finale Lige prvaka protiv PSG-a.

Harry Kane iza sebe ima impresivnu sezonu u dresu Bayerna. U 51 nastupu zabio je čak 61 pogodak, uključujući 14 u Ligi prvaka te pet za englesku reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Bayern je ipak zaustavljen u polufinalu elitnog europskog natjecanja upravo od PSG-a.

Prošlogodišnji osvajač Ballon d’Ora, Ousmane Dembélé, također je imao važnu ulogu u novom uspjehu pariškog kluba. Francuski reprezentativac postigao je 19 pogodaka u 39 nastupa za PSG te sedam u Ligi prvaka, među kojima i važan pogodak protiv Bayerna. Zbog problema s ozljedom propustio je većinu reprezentativnih utakmica Francuske u kvalifikacijama za SP.

U ženskoj konkurenciji glavna favoritkinja ponovno je Aitana Bonmatí. Iako je veći dio sezone izbivala zbog ozljede, vratila se u završnici i pomogla Barceloni do još jedne dominantne sezone obilježene osvajanjem četiri trofeja, uključujući naslov pobjednica Lige prvaka protiv Lyona.

O dobitnicima Ballon d’Ora odlučuje međunarodni žiri sastavljen od sportskih novinara, koji biraju svojih deset najboljih igrača među 30 nominiranih kandidata koje zajednički odabiru France Football, L’Equipe i UEFA.