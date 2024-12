Portal Goal izabrao najbolje igrače tisućljeća, Modrić u društvu nogometne svetinje

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

Nogometni portal Goal objavio je popis najboljih igrača 21. stoljeća, a među njima je visoko mjesto zauzeo kapetan hrvatske reprezentacije i veznjak Real Madrida, Luka Modrić

“Kad je Luka Modrić 2018. prekinuo Messijevo i Ronaldovo davljenje Ballon d’Ora, skromni Hrvat rekao je da je “sretan što je netko normalan osvojio” nagradu. Ipak, nikad nije bilo ničega normalnog u Modrićevim nogometnim sposobnostima”, piše portal u uvodu objašnjena Modrićevog sedmog mjesta.

“Multitalentirani veznjak je čudesan igrač. Zinedine Zidane je sugerirao da bi mu trebala pripasti Zlatna lopta davno prije no što ju je uzeo, nakon što je vodio Real Madrid do slavlja u Ligi prvaka, a svoju zemlju do finala Svjetskog prvenstva. Ono što Modrića čini tako posebnim je njegova spremnost da naporno radi za momčad, iako je tako nadaren pojedinac. “On je kompletan igrač koji druge čini boljima”, kako je to jednostavno rekao Slaven Bilić”,

Najboljih 25 igrača ovog tisućljeća u izboru portala Goal:

1. Lionel Messi

2. Cristiano Ronaldo

3. Xavi

4. Andres Iniesta

5. Zinedine Zidane

6. Ronaldinho

7. Luka Modrić

8. Sergio Busquets

9. Gianluigi Buffon

10. Sergio Ramos

11. Thierry Henry

12. Luis Suarez

13. Robert Lewandowski

14. Manuel Neuer

15. Andrea Pirlo

16. Toni Kroos

17. Francesco Totti

18. Samuel Eto’o

19. Karim Benzema

20. Iker Casillas

21. Paolo Maldini

22. Kylian Mbappe

23. Kaka

24. Wayne Rooney

25. Kevin De Bruyne