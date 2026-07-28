Pokrenuta je istraga u Americi oko Infantina i njegovog odnosa s Trumpom

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Gian Ehrenzeller/Keystone via AP via Guliver Images

Predsjednik Fife Gianni Infantino našao se pod žestokim političkim udarom u SAD-u.

Jamie Raskin, vodeći demokrat u pravosudnom odboru Zastupničkog doma Kongresa, pokrenuo je istragu o sumnjivo bliskim vezama infantina i Donalda Trumpa.

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Raskin od Fife zahtijeva hitnu dostavu dokumentacije o svim kontaktima s Trumpom, njegovom administracijom i tvrtkom Trump Organization, uključujući podatke o darovima, financijskim pogodnostima i evidenciju posjeta Fifinim uredima u Trump Toweru. Također, Infantino je pozvan na službeno saslušanje.

Sumnja se da je Fifa namjerno oslabila vlastite etičke mehanizme kako bi osigurala povlašten tretman u SAD-u. Kao ključni primjeri političkog pogodovanja navode se skandalozno ukidanje suspenzije američkom napadaču Folarinu Balogunu nakon intervencije iz Bijele kuće te dodjela izmišljene Fifine “Nagrade za mir” Donaldu Trumpu. Pod istragom je i sporni sustav prodaje ulaznica za Svjetsko prvenstvo, koji zbog astronomskih cijena već češlja nekoliko državnih odvjetništava.

Iako demokrati kao trenutačna manjina u Kongresu ne mogu pravno prisiliti Infantina na svjedočenje bez podrške republikanaca, situacija bi se mogla drastično okrenuti u slučaju promjene odnosa snaga nakon idućih izbora.