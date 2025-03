Počinje suđenje za Maradoninu smrt: Optuženima prijeti do 25 godina zatvora

Više od četiri godine nakon smrti argentinskog nogometnog idola Diega Maradone u utorak počinje suđenje sedmoro zdravstvenih radnika za nemar koji je potencijalno doveo do njegove smrti.

Očekuje se da će suđenje u San Isidru, predgrađu Buenos Airesa , trajati do sredine srpnja, uz saslušanje gotovo 120 svjedoka, uključujući obitelj, stručnjake i Maradonine liječnike tijekom godina, tvrdi agencija AFP.

Optuženici se kazneno gone za “ubojstvo s konačnom namjerom”, karakterizirano kada osoba počini nehaj znajući da bi to moglo uzrokovati nečiju smrt. Prijeti im od 8 do 25 godina zatvora. Optuženi su neurokirurg Leopold Luque, psihijatar Agustina Cosachova, psiholog Carlos Diaz, medicinska koordinatorica Nancy Forlini, koordinatoa za medicinske sestre Mariano Perroni, klinički liječnik Pedro Pablo Di Spagna i medicinska sestra Ricarda Almirona.

Osuđujući medicinski izvještaj sredinom 2021. sugerirao je da je Maradonin tretman bio “neadekvatan, manjkav i nepromišljen”, što je dovelo do “produženog razdoblja agonije” koje je trajalo nekoliko sati prije nego što je pronađen mrtav.

Diego Armando Maradona preminuo je od kardiorespiratorne krize 25. studenog 2020. u dobi od 60 godina, sam u medicinskom krevetu u privatnoj rezidenciji u Tigreu, gdje se oporavljao nakon neurokirurškog zahvata zbog hematoma glave.

Nakon noćne njegovateljice koja je dobila naredbu da ga ne budi, beživotnog ga je na kraju jutra otkrila dnevna njegovateljica.

Argentinska ikona i legenda svjetskog nogometa patila je od više patologija – problema s bubrezima, jetre, zatajenja srca, neurološkog pogoršanja i ovisnosti o alkoholu i psihotropnim lijekovima.

Njegova smrt bacila je Argentinu u beskrajnu tugu, trodnevnu nacionalnu žalost i prizore neutješnog štovanja od strane desetaka tisuća obožavatelja na pogrebnom bdijenju u predsjedničkoj palači.

Četiri godine nakon njegove smrti, Maradona je još uvijek “živ”, s brojnim spomenicima u nekoliko zemalja, njegov krasi bezbroj murala i tetovaža u Argentini, predmet je brojnih izložbi, a uskoro će njegovi ostaci biti prebačeni s privatnog groblja, 35 kilometara od Buenos Airesa, u mauzolej u srcu glavnog grada.

Njegove kćeri Dalma i Giannina, krajem 2024. godine predstavila su budući “Memorijal M10”, koji ima za cilj svog oca staviti “u blizinu ljubavi naroda i ispuniti želju svima koji mu žele donijeti cvijet”.

Očekuje se da će mauzolej biti otvoren ove godine na 1.000 m2 u turističkoj četvrti Puerto Madero, s kapacitetom za smještaj milijun posjetitelja godišnje, a za Argentince će biti besplatan.