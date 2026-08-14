Perišić molitvom pružio podršku vatrogascima u borbi s požarom u Omišu

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver Image

U noći s četvrtka na petak je u blizini Omiša buknuo veliki požar koji se proširio do kuća, ponekih automobila i brojne ljudske imovine. Zbog toga što je požar započeo po noći nije se moglo gasiti kanaderima sve do jutra. Scene iz Omiša bile su stravične, a podršku vatrogascima i svim ljudima je u noći pružio i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

“Sveti Florijane, zaštitiniče u opasnostima od vatre, moli za nas. Zaštiti nas od požara, nesreća i svake pogibelji. Čuvaj naše domove, naše obitelji i sva mjesta gdje ljudi žive i rade. Posebno budi uz sve vatrogasce i one koji riskiraju život kako bi spasili druge”, napisao je Perišić u objavi na Instagramu.

Perišiću je inače iz Omiša pa zbog toga posebno prati ove teške trenutke u Dalmaciji. Požar je jutros doveden pod kontrolu, no brojni ljudi su ozlijeđeni, a neki se, nažalost, bore i za život.