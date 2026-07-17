Peleov dres iz finala SP-a 1958. među najskupljim sportskim predmetima u povijesti

Dres brazilske nogometne legende Pelea, koji je nosio u finalnoj utakmici Svjetskog prvenstva 1958. u Švedskoj, prodan je za 4.88 milijuna dolara na aukciji u Sotheby'su.
Brazil je u finalu SP-a 1958. pobijedio Švedsku s 5-2, a Pele je kao 17-godišnjak postigao dva gola osvojivši prvo od svoja tri svjetska prvenstva.
Pele je nakon utakmice dres poklonio suigraču Didi, koji ga je donirao Museu dos Esportes u Rio de Janeiru. Prvi put je ponuđen na javnu prodaju u Christie’su 2004. godine, a više od dva desetljeća nije bio izložen u javnosti.
“Ovaj dres nije samo trajni podsjetnik na jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti nogometa, već je prvenstveno povezan s trenutkom koji je Pelea katapultirao u globalnu sportsku ikonu”, rekao je Brendan Hawkes, voditelj sportske strategije i razvoja Sotheby’sa, u izjavi.
Iako skup, Peleov dres nije ni približno najskuplji. Ta nagrada ide bejzbol dresu koji je nosio legendarni Babe Ruth u Svjetskoj seriji 1932. godine, a koji je 2024. godine prodan za 24.1 milijun dolara.
Među ostalim vrijednim predmetima su dres košarkaša Michaela Jordana s NBA finala iz 1998., koji je prodan za 10.1 milijun dolara, i nogometni dres koji je nosio argentinski nogometaš Diego Maradona tijekom četvrtfinala Svjetskog prvenstva 1986. protiv Engleske, koji je prodan za 9.2 milijuna dolara, prema aukcionarskoj kući Bonhams.
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