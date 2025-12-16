Ousmane Dembele najbolji je igrač svijeta u 2025.!

Podijeli :

Andrew Yates Sportimage via Guliver

Najbolji igrač u 2025. godini je Ousmane Dembele.

Napadač PSG-a osvojio je Zlatnu loptu nakon sjajne sezone u francuskom prvaku, a sada je pridodao i The Best nagradu FIFA-e.

Pobijedio je u konkurenciji Kyliana Mbappéa (Francuska, Real Madrid) i Laminea Yamala (Španjolska, Barcelona).

Prošle godine nagradu je dobio krilni napadač Real Madrida i reprezentativac Brazila, Vinicius Junior, kao najbolji igrač u 2024.

Kad je riječ o ženskoj konkurenciji, Aitana Bonmati najbolja je igračica u 2025. godini. Veznjakinja Barcelone bila je najbolja u tekućoj godini i osvojila nagradu.