Otkrivena kalvarija belgijske zvijezde nakon SP-a: ‘Takvu bol nikada nisam doživio’

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Nogometaš Manchester Cityja i belgijski reprezentativac Jérémy Doku (24) proživio je pravu dramu tijekom nedavno završenog Svjetskog prvenstva 2026.

U najavi svog novog dokumentarca, koji u nedjelju izlazi na njegovom YouTube kanalu, Doku je prvi put detaljno progovorio o paklu kroz koji je prolazio usred turnira.

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S sve je započelo teškom respiratornom infekcijom tijekom grupne faze natjecanja. Stanje se toliko pogoršalo da je propustio utakmicu protiv Irana (0:0) te je hitno prebačen u bolnicu.

“Nikada u životu nisam osjetio takvu bol. Nisam se mogao pomaknuti i htio sam samo plakati. Bilo je jedan sat ujutro kad sam morao otići na hitnu”, prisjetio se 24-godišnji krilni napadač.

Dok se u bolnici borio s infekcijom, uslijedio je šokantan poziv koji je potpuno promijenio tijek njegovog turnira.

Doku je naglo probuđen uz vijest da je njegovoj supruzi Shireen u Londonu pukao vodenjak. Bez razmišljanja je napustio klupske i reprezentativne obveze te odletio u Englesku kako bi prisustvovao rođenju svog prvog djeteta, sina Praisea.

Iako je stigao na vrijeme i prisustvovao porodu, njegov privremeni odlazak s okupljanja podijelio je belgijsku javnost. Dio medija oštro ga je kritizirao tvrdeći da je natjecanje koje se održava svakih četiri godine moralo imati prioritet, dok su drugi branili njegovu obiteljsku odluku.

Doku se ubrzo vratio u stožer “Crvenih vragova” i nastupio u odlučujućoj utakmici protiv Novog Zelanda, a danas poručuje kako mu je ta epizoda potpuno promijenila životne prioritete: “Sada samo pokušavam biti najbolji mogući otac.”