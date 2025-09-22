Oko dodjele Zlatne lopte sigurne su tek dvije stvari

Podijeli :

Zlatna lopta bit će dodijeljena u Parizu u ponedjeljak navečer. Tijekom dana razni mediji unaprijed objavljuju ime dobitnika, pozivaju se na "procurjele" informacije, ali zapravo su u ovom trenutku sigurne samo dvije stvari.

Prva je da gotovo nitko iz Paris Saint-Germaina neće moći prisustvovati dodjeli nagrada, što je samo po sebi prilično bizarno. Zbog predviđene velike oluje u nedjelju, dvoboj između Olympiquea i PSG-a u Marseilleu je odgođen i ta je utakmica bila zakazana za ponedjeljak navečer. Navodno u Ligue 1 nikome nije bilo važno hoće li državni i europski prvaci moći ići na ovu ceremoniju.

Situacija je još bizarnija kada uzmemo u obzir da će najveći broj nagrada sigurno otići u Paris Saint-Germain.

Čak devet igrača PSG-a je među kandidatima, iako je Ousmane Dembele svakako najveći favorit. PSG ima favorite i na svim drugim poljima – od najboljeg trenera, do najboljeg vratara i mladog igrača… Također se očekuje da će tradicionalnu najbolju momčad uvelike činiti igrači ove momčadi.

Tko osvaja Zlatnu loptu? Neće se znati do zadnjeg trenutka

Međutim, Parižani su toliko uvjereni da će Dembele biti proglašen najboljim igračem (ali i da mogu bez njega protiv Olympiquea) da su dobili slobodan dan i dopuštenje da odu na dodjelu nagrada. Pratit će ga ozlijeđeni Doue i João Neves.

Još jedna sigurna stvar, iako ove godine doista ničim izazvana, jest da Real Madrid neće slati predstavnike na ceremoniju.

Prošle godine, u naletu bijesa, Real je povukao sve svoje predstavnike i igrače s dodjele nagrada, za koje je kraljevski klub vjerovao da bi trebali pripasti Viniciusu.

Ove godine zapravo nemaju toliko izraženog favorita za Zlatnu loptu, ali eto – neće doći.

Za razliku od prošle godine, ovaj put Real je “prepustio slobodu igračima” da sami odluče hoće li se pojaviti na događaju. A možda Florentinova Perezova odluka da ne dođe u Pariz ima veze s nekim “glasinama” da bi Ballon d’Or na kraju mogao pripasti Lamineu Yamalu.