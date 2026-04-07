Odlične vijesti: Ivan Klasnić izašao je iz bolnice i vratio se kući

Guliver Image

Prije nešto manje od dva tjedna, legendarni hrvatski napadač Ivan Klasnić morao je biti hospitaliziran u Zagrebu zbog visoke temperature.

Zdravstveno stanje bivšeg Vatrenog zabrinulo je mnoge navijače, ponovno su u pitanju bili bubrezi zbog kojih je od 2007. do danas morao proći čak tri transplantacije.

Sada se ponovno oporavlja i stanje mu ide nabolje, a njegov neplanirani boravak u bolnici završio je neposredno prije Uskrsa. Klasnić je za BILD kratko poručio: „Vratio sam se kući sa svojom obitelji.“

Podrška je stigla iz kruga Vatrenih, Luka Vušković (19) posvetio mu je svoj prvi pogodak za reprezentaciju nakon pobjede 2:1 protiv Kolumbije.