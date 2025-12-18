Objavljene plaće nogometašica, cifre će vas šokirati

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus by Guliver

Dvije trećine nogometnih reprezentativki godišnje zarađuje manje od 20 tisuća dolara, pokazali su rezultati ankete koju je naručio međunarodni nogometni sindikat FIFPRO.

Također, nešto manje od jedne trećine nogometnih reprezentativki ima godišnje prihode do pet tisuća dolara. Većinu zarade nogometašice uprihode igrajući za profesionalne klubove. No, veliki je problem dugoročnost ugovora, jer 33 posto anketiranih nogometašica ima ugovore na godinu dana ili manje, dok čak 22 posto njih igra bez ugovora.

“Financijska stabilnost je temeljac svake karijere. Rezultati ove ankete pokazuju da većina nogometašica ne zarađuje dovoljno za život, te zbog toga postoji opasnost da rano napuste nogomet”, izjavila je Alex Culvin, koja je u sindikatu FIFPRO zadužena za ženski nogomet.

U anketi, koja je provedena od kolovoza do listopada, sudjelovale su nogometašice iz Europe, Južne Amerike i Afrike. Ukupno je anketirano 407 nogometašica iz 41 zemlje.