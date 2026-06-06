Nova neugodnost za Piksija: Navijači Zvezde opet ga otjerali iz kafića na Marakani

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Nekadašnji kapetan Crvene zvezde i bivši izbornik Srbije Dragan Stojković Piksi ponovno se našao u neugodnoj situaciji na stadionu Rajko Mitić, nakon što je skupina navijača zatražila da napusti prostor stadionskog kompleksa.

Prema informacijama srpskog Sport Kluba, incident se dogodio prije nekoliko dana u kafiću čiji je vlasnik legendarni vratar Crvene zvezde Stevan Stojanović Dika. Stojković je došao u posjet svom dugogodišnjem prijatelju i sjedio u lokalu kada se pojavila skupina navijača.

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Kako se navodi, navijači su od njega zatražili da napusti objekt i prostor stadiona. Stojanović je pokušao smiriti situaciju i spriječiti incident, ali navijači nisu promijenili stav, uz objašnjenje da se ispričavaju domaćinu što interveniraju u njegovom lokalu.

Nakon toga Stojković je mirno napustio kafić.

Ovo nije prvi put da se Piksi našao u sličnoj situaciji na Marakani. Još u siječnju 2012. godine, dok je čekao sastanak s tadašnjim predsjednikom Crvene zvezde Vladanom Lukićem, sjedio je u “Red Cafeu” s prijateljima kada su mu prišla trojica navijača i poručila da napusti lokal.

I tada je Stojković bez incidenta ustao i otišao.

Iako je krajem osamdesetih godina bio jedan od najvećih ljubimaca navijača Crvene zvezde i jedan od najboljih nogometaša u povijesti kluba, dio navijača mu godinama zamjera razdoblje u kojem je obnašao funkciju predsjednika kluba od 2005. do 2007. godine.

Nakon događaja iz 2012. godine, navijači su javno postavili pitanja koja su jasno pokazivala razloge njihovog nezadovoljstva.

“1. Da objasni odakle dug od 20 milijuna eura nakon njegova odlaska, ako se zna da je preuzeo klub s pet milijuna eura duga! Također da objasni kako je onda moguće da dug na kraju njegova mandata bude toliki, ako se zna da je prodao igrače u vrijednosti od 40 milijuna eura!

2. Što je on to navijačima zabranio kada je došao i kakve su mu beneficije tražili navijači? Sjeća li se razgovora kada mu je rečeno da navijači žele biti neovisni o klubu što se tiče bilo kakvog financiranja?”

Nezadovoljstvo dijela navijača bilo je vidljivo i u svibnju 2022. godine, kada se Stojković kao izbornik Srbije pojavio u svečanoj loži stadiona tijekom finala Kupa Srbije između Crvene zvezde i Partizana.

Tom prilikom Delije su istaknule transparent s porukom:

“Nikad nije bila tvoja. Ti nikada nisi bio naš. Desetljetnog potopa poslije tebe sjeća se svaki zvezdaš. Sayonara.”