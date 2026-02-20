Neymar: Možda i posljednja godina u karijeri

Podijeli :

xWandersonxOliveirax via Guliver

Postupno se oporavljajući od nekoliko ozljeda i operacija, Neymar je priznao da bi se mogao umiroviti na kraju aktualnog ugovora sa Santosom, koji istječe u prosincu.

Brazilski reprezentativac, danas 34-godišnjak, izjavio je u intervjuu za CazéTV kako mu je Svjetsko prvenstvo, koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, glavni cilj u skoroj budućnosti.

No, ovisno o njegovoj fizičkoj spremi, moguće je da će na kraju godine završiti igračku karijeru.

„Ne znam što će se dogoditi od sada nadalje niti kakva će biti ova godina. Moglo bi se dogoditi da u prosincu odlučim završiti karijeru. Živim iz godine u godinu. Ova je godina vrlo važna, ne samo za Santos, nego i za brazilsku reprezentaciju, a za mene osobno predstavlja velik izazov“, rekao je.

Neymar nije igrao za reprezentaciju od listopada 2023., kada je zadobio tešku ozljedu koljena u utakmici protiv Urugvaja. Njegov povratak u matični klub u siječnju 2025. obilježile su nove ozljede, iako je uspio pomoći momčadi da zadrži svoju poziciju.

U prosincu je ponovno operirao lijevo koljeno kako bi bio u najboljoj mogućoj formi za nastup na Svjetskom prvenstvu.

🚨NEYMAR JR: “I don’t know what’s going to happen from now on, I don’t know about next year. It could be that December rolls around and I decide to retire. We’ll see what my heart decides. I live day by day.” pic.twitter.com/yEbAF9DPOD — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 20, 2026

Za brazilsku reprezentaciju upisao je 128 nastupa i postigao 79 pogodaka, a osvrnuo se i na svoj trenutačni napredak.

„Želio sam biti potpuno spreman ove sezone, zato sam propustio neke utakmice. Znam da mnogi govore svašta jer ne znaju kako izgleda moja svakodnevna rutina, ali moram se nositi s tim. Santos je napravio odličan plan oporavka. Naravno da sam se želio vratiti i pomoći momčadi, ali važnije mi je bilo da budem potpuno bez boli i bez straha“, objasnio je.

Napadač se u ponedjeljak vratio na teren u utakmici prvenstva savezne države São Paulo te izrazio zadovoljstvo svojim nastupom.

„Uspio sam se dobro vratiti u posljednjoj utakmici. Sretan sam i osjećam olakšanje jer sam se vratio u boljem stanju nego prije. Jasno je da još moram uhvatiti pravi natjecateljski ritam, ali uz upornost ću dosegnuti punu spremu“, zaključio je.

„Živim iz godine u godinu. Moje srce će odlučiti. Dan po dan.“