Netko je iscrtao svastiku na terenu, sve je prijavljeno policiji: ‘Sramota za naš grad’

NK Solin

U jutarnjim satima u ponedjeljak, 1. prosinca, netko je na travnjaku NK Solina iscrtao svastiku, odnosno kukasti križ.

Do podneva su reagirali iz kluba i zatrpali dio terena na kojemu je netko skinuo sloj trave u obliku spomenutog simbola, a o svemu se oglasio i gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

“U demokratskom svijetu i društvu u kojem živimo svatko ima pravo na svoje mišljenje. Međutim, kad to mišljenje promovira totalitarne režime koji su odnijeli milijune života i potiču bilo kakve oblike nasilja, mržnje, netrpeljivosti ili uništenja onda pričamo o nečem sasvim drugom, onda je to za svaku osudu.

Iscrtavanje “svastike” na travnjaku NK Solina prijavljeno je MUP-u te se nadam da će počinitelji biti pronađeni i adekvatno kažnjeni. U ovo Božićno vrijeme morali bi širiti toplinu i ljubav, a ne sijati mržnju i netrpeljivost prema bilo kome. Protiv sam širenja bilo kakvog oblika mržnje i netrpeljivosti, osuđujem svaki pokušaj promoviranja fašizma, nacizma, komunizma i svakog drugog oblika vladanja pod kojim su mučeni i ubijani milijuni nevinih ljudi.

Neka svima nama, posebno mladima, uzor i polazište bude Domovinski rat u kojem je nastala suverena, slobodna i demokratska Hrvatska. Ovako ponašanje pojedinca ili grupe me prvenstveno kao čovjeka rastužuje, ali i sramoti kao gradonačelnika jer naš grad ne zaslužuje sliku koju se na ovakav način šalje”, napisao je na Facebooku.