Nejašmić raskinuo s klubom iz Emirata, vraća se u Europu?

Nekadašnji igrač Hajduka i Osijeka Darko Nejašmić raskinuo je ugovor sa Sharjahom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i čini se kako se vraća u europski nogomet.

Nejašmić (26) je u Sharjah otišao prošlog ljeta iz Osijeka te je u 27 nastupa postigao jedan pogodak. Sharjah je u prvenstvu UAE završio na drugom mjestu. Iako je s klubom potpisao višegodišnji ugovor, Nejašmić je dogovorio sporazumni raskid pa će svatko krenuti na svoju stranu.

Još se ne zna gdje će splitski veznjak nastaviti karijeru, ali neslužbeno čini se kako će to biti negdje u Europi. HNL? Teško, jer u ovom trenutku nema za to naznaka.

Nejašmić je proizvod Hajdukove škole nogometa. Na Poljudu je boravio do zime 2021. godine kada je otišao na posudbu u Osijek, a u tom su klubu kasnije otkupili njegov ugovor.

Nakon avanture u Emiratima Nejašmić je spreman za nove izazove u Europi.