Navijači Hrvatske napadnuti u Crnoj Gori!?

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Navijači hrvatske reprezentacije napadnuti su u nedjelju u Crnoj Gori. Policiji su, prema izvješćima, šipkama su im polomljena stakla i retrovizori na automobilima.

Skupina navijača iz Hrvatske napadnuta je u mjestu Ugnji, na magistralnoj cesti između Cetinja i Budve, neslužbeno je potvrđeno Vijestima iz Policijske uprave.

Prema istim informacijama, navijači su cetinjskoj policiji prijavili da im je nepoznata skupina blokirala put na glavnoj cesti, na mjestu koje nisu mogli precizno identificirati, nakon čega su im rešetkama razbijeni prozori i retrovizori vozila.

Iz Policijske uprave neslužbeno su rekli da rade na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji svih uključenih u incident.

Policija je ranije danas objavila da je spremna za sutrašnju utakmicu između reprezentacija Crne Gore i Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, te pozvala građane da poštuju zakon.

“Povodom međunarodne nogometne utakmice, službenici Ravnateljstva policije provest će niz preventivnih mjera i radnji kako bi osigurali da javni red i mir na stadionu i u centru grada budu stabilni, promet pravilno reguliran i nesmetan te da se utakmica odigra u fer i sportskoj atmosferi. S obzirom na to da je utakmica od strane FSCG-a proglašena događajem povećanog rizika, Policija je održala niz sastanaka s odgovornim subjektima, formirala stožer i angažirala optimalan broj službenika koji će biti raspoređeni na ključnim točkama sportskog objekta i njegove okolice, kao i na lokacijama gdje se očekuje kretanje navijača. Što se tiče dolaska i odlaska gostujućih navijača, poduzimaju se mjere kontrole na graničnim prijelazima i aktivnosti tijekom njihovog boravka na teritoriju Crne Gore“, ranije danas je priopćeno iz UP-a.

Utakmica će se igrati u ponedjeljak u 20.45 sati na stadionu Pod Goricom. Hrvatska je već osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo.