Navijači Celte napadnuti u Zagrebu?! ‘Pomislili smo da smo došli u Ukrajinu ili Siriju’

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Navijači španjolskog nogometnog prvoligaša Celte tvrde da su pretrpjeli najmanje tri ili četiri fizička napada u Zagrebu, gdje su prošli tjedan bodrili svoju momčad na gostovanju kod Dinama u Europskoj ligi.

“Bila su najmanje tri ili četiri odvojena napada u kojima su navijačima Celte ukradeni šalovi”, rekao je u ponedjeljak Hini 42-godišnji Celtin navijač zamolivši za anonimnost.

“Napadani su normalni ljudi koji su šetali gradom”, dodao je nakon što je bio na stadionu Maksimir.

Napade nije osobno vidio, ali je kaže bio prisutan u tramvaju kada je uspaničeno utrčao jedan Španjolac uoči utakmice.

“Uletio je u tramvaj kao da ga progone zvijeri. Rekao mi je da su njegovom prijatelju skinuli šal i zaprijetili batinama”, ispričao je.

POVEZANO Lijepa gesta – Celta na odlasku iz Zagreba poslala poruku Dinamu na hrvatskom VIDEO / Briljantni Aspas i moćna Celta razbili Dinamo u Maksimiru!

U Zagrebu je bilo oko 700 navijača Celte iz Viga. Incidenti su se navodno dogodili u četvrtak u centru grada i blizini stadiona, prije i nakon utakmice.

Španjolska javna televizija RTVE objavila je na društvenoj mreži X snimku gdje se vide muškarci obučeni u crno kako u noći udaraju drugu osobu u tamnoj odjeći, ali na snimci se ne vide nikakva klupska obilježja. RTVE je zaključio da je riječ o napadu Bad Blue Boysa na Celtine navijače.

Dinamova navijačka skupina Bad Blue Boys nije odgovorila na upit Hine, a također niti hrvatska policija.

Celta je u četvrtak pobijedila s 3:0.

“U Zagrebu smo bili od utorka u dresovima Celte i nije bilo problema. Nakon utakmice smo izašli sa stadiona mirni i sretni, a kolega me je upozorio da dolaze neki u crnome”, ispričao je jedan navijač za televiziju A Galega.

“Rekli su mi ‘imaš lijep šal’ i skinuli mi ga”, dodao je.

“Njih su bila četvorica ili petorica, a napadača deset ili petnaest “jako mladih”. “Kada je jedan od nas pao udarili su ga nogom dva-tri puta, ali srećom nismo ozlijeđeni niti smo morali u bolnicu. Samo smo se uplašili. To će nam ostati u sjećanju na ovo gostovanje u Europskoj ligi”, rekao je.

Celta nastupa u Europi nakon šest godina pa su brojni simpatizeri kluba iz sjeverne pokrajine Galicije došli u Zagreb.

“Pomislili smo da smo došli u Ukrajinu ili Siriju kada je policija okružila tramvaj kojim smo se vozili i tako nas sprovela do stadiona”, rekao je prvi navijač. U tramvaju su kaže “većinom bili mirni navijači Celte, u obiteljskom raspoloženju”. Upitao je policiju zašto ih vode tako u kordonu, a policajac mu je odgovorio: “Nije to zbog vas, nego zbog naših navijača”.

Kaže da su se hrvatski policajci lijepo ophodili prema navijačima Celte.

“Mogu razumjeti da Dinamovi navijači budu bijesni na nekoga tko je također nasilan, ali tako napadati ljude koji im ne predstavljaju nikakvu opasnost…”, rekao je taj navijač rodom iz okolice Viga.

“Znam da Hrvatska i Hrvati nisu takvi. Ali, mislim da se ljudi koji su prvi put došli ovdje neće vratiti”, dodao je.

Navijači Celte očekivali su da će ih Dinamovi navijači lijepo primiti u svom gradu jer je Dinamov predsjednik Zvonimir Boban igrao za Celtu prije 24 godine. Tužni su zbog oduzetih šalova jer su ih nosili godinama te su im predstavljali veliku sentimentalnu vrijednost.

“Ne znam za te napade, ali ako je do njih uistinu došlo, to su vjerojatno mlađi pripadnici skupine”, rekao je jedan stariji pripadnik Bad Blue Boysa zamolivši za anonimnost.

On u četvrtak nije bio na utakmici te je rekao da mu je žao zbog nasilja nad Španjolcima jer se on lijepo osjećao kada je bio u Sevilli na Dinamovoj utakmici.