MTF Conference 2026 spojio nogometnu baštinu, inovacije i budućnost nogometa u Puli

MTF Conference 2026

More Than Football Conference 2026 (MTF Conference 2026) uspješno je okupio vodeće profesionalce iz svijeta nogometa, biznisa, tehnologije, medija i razvoja igrača kroz dva inspirativna dana posvećena očuvanju istinske emocije nogometa i oblikovanju njegove budućnosti.

Konferencija je održana u Puli 13. i 14. svibnja 2026. godine, paralelno s međunarodnim omladinskim turnirom Dalmatinko Cup, te je stvorila jedinstveno okruženje u kojem su se susreli nogometna baština i inovacije, povezujući stručnjake, trenere, klubove, poduzetnike, istraživače i donositelje odluka iz cijele Europe i šire.

Tijekom konferencije sudionici su isticali zajedničku viziju prema kojoj nogomet mora nastaviti profesionalni i tehnološki razvoj, ali pritom ne smije izgubiti emociju, strast, identitet i vrijednosti zajedništva koje su ga učinile najvažnijim sportom na svijetu.

Program konferencije uključivao je keynote predavanja, panel rasprave i B2B networking susrete s fokusom na razvoj grassroots nogometa, razvojne puteve mladih igrača, inovacije u trenažnom procesu, sportsku tehnologiju i digitalnu transformaciju, poslovanje i održivost u nogometu, medije i odnos s navijačima i očuvanje nogometne baštine i identiteta.

Jedan od najsnažnijih dojmova među sudionicima bila je iznimna atmosfera koju su stvorili ljudi kojima nogomet predstavlja puno više od poslovanja. Sudionici su izrazili veliko zadovoljstvo kvalitetom rasprava, otvorenošću komunikacije i iskrenom željom svih prisutnih da doprinesu pozitivnim promjenama u nogometu, posebno u području grassroots razvoja i rada s mladim igračima.

Poseban naglasak tijekom konferencije stavljen je na očuvanje izvorne emocije nogometa te stvaranje zdravijeg, kvalitetnijeg i razvojno usmjerenog okruženja za buduće generacije igrača. Brojne rasprave istaknule su važnost ravnoteže između vrhunskog sporta, komercijalnog razvoja i očuvanja autentičnosti, edukacije, zajedništva i dugoročnog razvoja djece i mladih sportaša.

Konferencija je pokazala kako nogometni profesionalci iz različitih sektora dijele snažnu želju za suradnjom i konkretnim doprinosom unapređenju nogometnog sustava.

Među govornicima su bili: Michael Beale, Rade Marjanović, Branko Strupar, Sasha Sekovanec, Enver Klaiqi, Patrick Boelen, Marijan Tukerić, Marton Nagy, Igor Janković, Julija Hrstić, Tomaž Lesjak, Domagoj Bojčić, Miki Omaljev, Leonard Mesarić, Boris Kubla, Vladimir Janković, Ilija Lončarević, Ricky Weir, Miha Rojina, Danny Bisland, Ivan Rakitić, prof. Aleksandar Marjanović, Dr. Goran Pavel Šantek, Geoff Wilson i Thomas Vandenbussche.

MTF Conference 2026 još jednom je potvrdio da nije samo konferencija, već platforma za stvaranje konkretnih partnerstava, razmjenu znanja i razvoj ideja koje mogu dugoročno unaprijediti nogometnu zajednicu.

Konferencija je završila u izrazito pozitivnom ozračju, uz nova međunarodna povezivanja i zajedničko uvjerenje kako budućnost nogometa mora ostati povezana s njegovim temeljnim vrijednostima — emocijom, ljudima, baštinom, razvojem i zajedništvom.