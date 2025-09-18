Modrićev klub nakon lude završnice izbacio premierligaša iz EFL kupa!

Podijeli :

xAndrewxLewis/NewsxImagesx via Guliver

Luka Modrić i američki reper Snoop Dogg postali su suvlasnici engleskog Swansea Cityja i vratili klub na svjetske naslovnice, a sada se o njima piše zbog sjajnog rezultata.

Swansea je ispao iz Premier lige 2018. godine, a jučer su u EFL kupu svladali Nottingham Forest rezultatom 3:2 te izborili osminu finala po prvi put otkad su i sami bili prvoligaši.

Bilo je napeto jer je Swansea sve do sudačke nadoknade drugog dijela gubio 1:2, ali onda je Žan Vipotnik zabio nakon 93 minute, a konačan rezultat golom u 97. minuti postavio Cameron Burgess.

Trener Alan Sheeran nije skrivao entuzijazam nakon pobjede:

“Nisam tip koji gasi vatru, ja sam vjerojatno više tip koji na nju dolijeva benzin.

Neću prigušivati ono u što ljudi žele vjerovati jer se neću sramiti toga. Želimo biti bolji nego prošle godine. Nešto gradimo, u to vjerujem”.