Michel Platini je oprostio, ali nije zaboravio: ‘Bilo je to deset godina pakla. Sad spremam protunapad’

Eurasia Sport Images via Guliver Images

Bio je to desetogodišnji pakao, ali nisu me mogli uništiti," kazao je bivši predsjednik UEFA-a Michel Platini gostujući na Festivalu kaznenog pravosuđa u Sassuolu.

Platini je gostovao u Teatru Carani u Sassuolu na Festivalu kaznenog pravosuđa, a s njim je razgovarao zamjenik urednika Il Messaggera Alvaro Moretti.

Bivši predsjednik krovne nogometne organizacije “Starog kontinenta” govorio je optužbama za korupciju, godinama suđenja i oslobađajućoj presudi.

Sve je počelo u rujnu 2015. kada su istražitelji pokucali na njegova vrata. Optužen je za prijevaru, krivotvorenje i podmićivanje tadašnjeg predsjednika FIFA-e Seppa Blattera s dva milijuna švicarskih franaka. U tom trenutku, trostruki osvajač Zlatne lopte osjetio je kako mu se život raspada. Uslijedilo je desetljeće sumnji, suđenja, sankcija i medijskih naslova koji su ga prikazivali kao simbol korupcije u svjetskom nogometu.

“Bio sam iznenađen. To se dogodilo u FIFA-i tijekom sastanka Izvršnog odbora, s puno novinara. Bilo je čudno. FIFA me oštro kritizirala, rekli su da sam korumpiran, nisu me htjeli za predsjednika. Sve je bilo jasno od početka. Bio je to desetogodišnji pakao”, prisjeća se.

Nakon gotovo deset godina i dvije oslobađajuće presude, cijeli slučaj je završen u ožujku ove godine kada je Izvanredno žalbeno vijeće u švicarskom Muttenzu ocijenilo kako Blatter i Platini nisu krivi. Platini je uvijek tvrdio da je sporazum bio legitiman, potpisan i prijavljen poreznim vlastima.

“Bio bih prva korumpirana osoba u povijesti koja bi platila porez na mito”, našalio se.

“Nisam slomljen čovjek. Živio sam dobar život, moja obitelj i prijatelji su mi pomogli. Nisam postao predsjednik FIFA-e, ali koga briga”, kazao je.

Smatra kako su ga se željeli riješiti da ne postane predsjednik FIFA-e.

“Uz mene je bilo 150 saveza. Samo su me se htjeli riješiti. Najgore je bilo mojoj obitelji, mojim unukama su u školi rekli: ‘Tvoj djed je korumpiran.”

Usred postupka, 2019. je nakratko pritvoren u Nanterreu tijekom istrage o Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru.

“Bilo je ponižavajuće, ali nisam odustao”, priznaje.

Švicarski sud ga je 2022. godine prvi put oslobodio, utvrdivši da “prijevara nije dokazana s razumnom sigurnošću”. Međutim, tužiteljstvo se žalilo. Konačno, u ožujku 2025. Savezni sud potvrdio je njegovu nevinost, a mjesecima kasnije slučaj je zauvijek zatvoren.

“Oslobađajuća presuda je potpuna. Više nema ni sjene sumnje”, kaže.

Danas, 70-godišnji Platini djeluje smireno, ali i najavljuue “protunapad”.

“Ljut sam na one koji su me povrijedili. Borit ću se protiv nepravde. Sada počinje moj protunapad”, najavio je.