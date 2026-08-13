Messi se vratio na teren nakon očeve smrti

Lionel Messi prolazi kroz teško životno razdoblje. Proslavljeni Argentinac odigrao je prvu utakmicu otkako mu je otac preminuo. Njegov Inter Miami izgubio je od Leóna rezultatom 2:3 (1:0).
Riječ je o utakmici CONCACAF Liga kupa, natjecanja iz kojeg je momčad za koju igra 39-godišnji Messi eliminirana ovim porazom. Messi je ušao u igru na poluvremenu, a publika na stadionu dočekala ga je ovacijama.
„Ne znam što ću bez tebe, ne znam kako nastaviti dalje. Samo sam igrao nogomet, a sada ozbiljno sumnjam u to hoću li se time još dugo nastaviti baviti“, napisao je Messi u posveti ocu nakon njegove smrti.
Jorge Messi nije bio samo Messijev otac, već i osoba koja je bila izravno uključena u karijeru proslavljene „desetke“ kao njegov menadžer i savjetnik. Upravo je to dodatno utjecalo na Lionela da napiše ovakvu poruku.
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