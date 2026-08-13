Messi se vratio na teren nakon očeve smrti

„Ne znam što ću bez tebe, ne znam kako nastaviti dalje. Samo sam igrao nogomet, a sada ozbiljno sumnjam u to hoću li se time još dugo nastaviti baviti“, napisao je Messi u posveti ocu nakon njegove smrti.

Jorge Messi nije bio samo Messijev otac, već i osoba koja je bila izravno uključena u karijeru proslavljene „desetke“ kao njegov menadžer i savjetnik. Upravo je to dodatno utjecalo na Lionela da napiše ovakvu poruku.