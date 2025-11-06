Messi odgovorio Ronaldu, ne slažu se oko jednog trofeja

Podijeli :

AP Photo/Hussein Malla via Guliver

Cristiano Ronaldo u svom je posljednjem intervjuu s Piersom Morganom pričao o karijeri i postignućima.

Portugalac je izjavio i da osvajanje Svjetskog prvenstva nije njegov san:

“Ako me pitate, Cristiano, je li san osvojiti Svjetsko prvenstvo? Ne, to nije san. Da se definira jesam li jedan od najboljih u povijesti, osvojiti jedno natjecanje, [od] šest utakmica, sedam utakmica. Mislite li da je to pošteno?”.

Osvojio je Ligu nacija i Euro, ali Mundijal je ostao nedostižan, a zaigrat će s reprezentacijom na SP-u sljedeće godine.

Leu Messiju, koji je do trofeja došao na SP 2022. godine, postavljeno je slično pitanje na America Business Forumu.

“Za mene je to bilo posebno. Prvo, jer za igrača je osvajanje Svjetskog prvenstva ultimativno postignuće. To je kao da bilo tko u svom poslu, bilo koji profesionalac, dosegne vrh. Nakon Svjetskog prvenstva nema ničega više. Ne možete tražiti ništa više. I povrh toga, imao sam sreću da sam sve ostvario prije toga. Na klupskoj razini, na individualnoj razini. Osvojili smo i Copa Américu s reprezentacijom. To je bio dio koji je nedostajao. Bilo je to kao da sam cijelu svoju karijeru zatvorio tim trofejem”, odgovorio je.