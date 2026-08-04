Messi donacijom oduševio stanovnike Madrida, evo što je napravio

Podijeli :

AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Lionel Messi donirao je 80.000 eura za obnovu područja Sierra Oeste u Madridu, koje je teško stradalo u velikom šumskom požaru.

Lionel Messi uključio se u prikupljanje pomoći za stanovnike madridske regije pogođene jednim od najvećih šumskih požara posljednjih desetljeća.

Argentinski nogometaš donirao je 80.000 eura za obnovu područja Sierra Oeste, u kojem je požar zahvatio više od 27.000 hektara. Pogođeno je 17 općina, a više od 55.000 stanovnika moralo je biti evakuirano ili privremeno ostati u svojim domovima.

Predsjednica Zajednice Madrida Isabel Diaz Ayuso objavila je vijest o Messijevoj donaciji i javno mu zahvalila.

“Leo Messi donirao je 80.000 eura za obnovu Sierra Oestea u Madridu. Želim mu zahvaliti i poručiti da se Madriđani nadaju da će ga uskoro ugostiti i pružiti mu pljesak koji zaslužuje”, poručila je Díaz Ayuso.

Regionalne vlasti otvorile su jedinstvenu platformu preko koje se pomoć može uplatiti bankovnim transferom, karticom ili drugim dostupnim načinima plaćanja. Do Messijeve donacije prikupljeno je gotovo 200.000 eura.