Mbappe otkrio kome bi dao Zlatnu loptu, jednog kandidata ne želi ni komentirati

Markus Fischer via Guliver

Kylian Mbappe prošle je sezone zabio 44 gola, ali je otkrio kome bi dodijelio ovogodišnju Zlatnu loptu.

Dodjela najpoznatije nogometne nagrade se održava u Parizu večeras od 21 sat, a pratite ju uz naš tekstualni prijenos.

Glavni je favorit ove godine Ousmane Dembele, koji je s PSG-om osvojio francuski kup, Ligue 1 i Ligu prvaka, te ih vodio i finala Svjetskog klupskog prvenstva. S tim se slaže i napadač Reala.

“Zaslužuje li je Dembele? Za mene, da. Nadam se da će je osvojiti. Podržavao sam ga od početka”, izjavio je Mbappe za Telefoot i dodao: “Kad bi bilo do mene, donio bih mu je kući.”

Mbappe je pohvalio još jednog bivšeg suigrača:

“Nadam se da će i Achraf Hakimi biti visoko rangiran. To bi bilo dobro za braniče, imao je povijesnu sezonu.”

Kada je upitan za Laminea Yamala, kao igrač rivala Reala kroz smijeh je dobacio: “On je igrač Barçe, ne mogu ništa reći.”