Marcelo iskreno: ‘Nikad nisam išao u teretanu, a kamoli neka dijeta…’

Bivši kapetan Reala, koji je u veljači prošle godine stavio točku na igračku karijeru, ističe da ga to nije previše pogađalo jer, kako priznaje, primjedbe na njegovu tjelesnu težinu nisu bile neutemeljene.

“Baš sam jučer puštao neke snimke sebe djeci i Liam (mlađi sin) me pitao: ‘Ali bio si debeo tamo, zar ne?’ Na što sam odgovorio: ‘Naravno.’ Moja građa je oduvijek bila ovakva. Imao sam trbuh, nikada nisam imao Cristianove ‘pločice’“, nasmijao se Marcelo, visok 174 centimetra, govoreći u podcastu bivšeg suigrača Ikera Casillasa.

POVEZANO VIDEO / Ronaldo ubrzo puni 41 godinu, nerealnim škaricama dokazao da su godine samo broj

Brazilac, čija je karijera započela i završila u Fluminenseu iz rodnog Rio de Janeira, iskreno je priznao da „nikada nije bio sportaš“ u klasičnom smislu te da je sklon hedonizmu.

“Naravno da sam trenirao, ali nikada nisam išao u teretanu niti sam se pridržavao strogih dijeta ili nečega sličnog. Kasnije sam počeo raditi više stvari, ali moje je tijelo uvijek bilo ovakvo i uvijek sam igrao na isti način. Naravno, čim bi se dogodilo nešto loše, govorili bi da sam pretežak. To je normalno“, zaključio je Marcelo.

Marcelo se može pohvaliti s gotovo 400 odigranih utakmica za Real Madrid, kao i s 58 nastupa za reprezentaciju Brazila. S Realom je osvojio šest naslova prvaka Španjolske, dva izdanja Kupa kralja te pet „ušatih“ trofeja namijenjenih osvajaču Lige prvaka. Fluminenseu je pomogao osvojiti Copa Américu 2023. godine.